"5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" açıldı

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" kapılarını açtı.

BYB tarafından, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarın açılışı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarın açılış töreni, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Musiki Korosu'nun konseri ve sinevizyon gösterisiyle başladı.

BYB Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, törende yaptığı konuşmada, "450 metrekarelik küçük bir köşeden 6 bin metrekare kurulum alanına ulaşan fuarımız, 15 ülkeden 200'ün üzerinde yayıncıyı ağırlıyor. Kitap bizi birleştirir sloganıyla yola çıkan ve bu yılki fuarımızda 9 gün boyunca yüzün üzerinde etkinlik, imza günü, panel ve konferans bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Fuarın Arap ülkeleri dışında düzenlenen ve Arap Yayıncılar Birliği tarafından akredite edilen en büyük kitap fuarı olduğunu anımsatan Kısakürek, "Kıtaların birleşme noktasındaki İstanbul'un çok yakın bir gelecekte telif marketi haline gelmesi inancıyla başladığımız bu fuara, bu yıl 100 binin üzerinde okuyucunun gelmesini hedefliyoruz." dedi.

"Daha çok yazmalı, çizmeli, yayınlamalı ve okumalıyız"

TBYM Başkanı Mustafa Doğru da 5 yıldır fuarın düzenleyicisi olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kitabın bir ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ihtiyacın karşılanması için kitap fuarları da çok önemli bir olgu. Bu yüzden kitap fuarlarına ayrıca önem atfediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBYM olarak Türk yayıncıların dünya yayıncılarıyla da bir araya gelmelerini, karşılıklı fikir ve telif alışverişi yapmalarını önemsediklerini vurgulayan Doğru, İstanbul Fellowship programına da değindi.

Doğru, İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) projesiyle 72 ülkeden 200 yayıncıyı İstanbul'da bir araya getirdiklerini, 100 Türk katılımcıyla birlikte 300 yayıncının telif görüşmeleri yaptığını anlatarak, "Kitapların yurt dışında yayılmasıyla alakalı karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuyoruz ve İstanbul'u kitapların uluslararası düzeyde yayılabildiği bir platform haline getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kitabın ve fikrin konuşulduğu organizasyonların aynı zamanda Filistin, Keşmir ve Suriye gibi problemlerin çözümü için de fikir altyapısı oluşturacağını dile getiren Doğru, "Daha çok yazmalıyız, daha çok çizmeliyiz, daha çok yayınlamalıyız, daha çok okumalıyız. Hep birlikte kendi problemlerimizi yine kendimiz çözeceğiz." diye konuştu.

"Kitabın bizi birleştirmesini hedefliyoruz"

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça ise fuarın Arap dünyasından yayıncıları İstanbul'da buluşturduğunu söyledi.

Fuarın bu yılki sloganının "Kitap Bizi Birleştirir" olarak belirlendiğini anımsatan Ağırakça, "Kültürel ilişkiler devamlıdır. Ülkeler arasında köprüler kuran kitaplar, İslam ümmetinin de yeniden bir araya gelmesine vesile olacak. Fuar ile kitabın bizi birleştirmesini hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eski Sudan Vakıflar Bakanı İsam el-Beşir de fuarın Türkiye'den ve Arap ülkelerinden yayıncıları tarih, medeniyet ve asalet şehri olan güzel İstanbul'da bir araya getirdiğini kaydetti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise kitaba yönelmenin, kitabın hükmüne razı olmanın ve kitabın ortaya koyduğu hikmete teslimiyet göstermenin önemini vurguladı.

İstanbul'un bu coğrafyanın merkezi konumunda bulunduğunu belirten Yılmaz, "Önemli bir hızla ve etkili bir organizasyonla sadece yayıncıları değil İslam dünyasının mütefekkirlerini ve münevverlerini buluşturan bir ortamı sağlamanın görevimiz olduğuna inanıyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da fuarın beşinci yılında hacim ve çeşitlilik açısından zenginleştiğini ve çok iyi bir konuma yerleştiğini ifade etti.

Fuarın organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Aktay, kültürel faaliyetlerle medeniyetin merkezi haline gelen İstanbul'da düzenlenen fuarın Arap ülkeleriyle Türkiye ve İstanbul'daki yayıncıları bir araya getirdiğini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından, gençlerden oluşan Aksa Orkestrası, fuara özel bestelediği "Kitap Bizi Birleştirir" adlı eseri seslendirdi.

Konuşmacıların yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen, Arap Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı Muhammed Sıbai ve eski Arap Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Muhammed Ali Beydun ile Aksa Orkestrası'yla sahne alan çocukların katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesim töreniyle program sona erdi.

"5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" kapsamında Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi gibi çocuk ve gençler için de yaklaşık 70 farklı kültürel etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuar, 6 Ekim'e kadar 10.00 ile 22.00 arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.