Son Dakika Haberleri: "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na ilgi
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"5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na ilgi

1 saat önce

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki fuarı, açıldığı ilk günden bu yana 20 bini aşkın okur ziyaret etti.

BYB tarafından Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, bu yıl 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi okurla buluştu.

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap etkinliği olma özelliğini taşıyan fuarda, ayrıca bugün çocuklara özel etkinliklere yanı sıra İstanbul'daki Yemenli Öğrenciler Birliği'nin bir paneli ile "Uluslararası Arap Akademisyenler Derneği"nin düzenlediği bir konuşma oldu.

Fuarda Kuveytli alim Tarık es-Süveydan "Hayat Okulu" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. İstanbul'da yaşayan Arapların ilgi gösterdiği söyleşiyi de yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi gibi çocuk ve gençler için de farklı kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği fuar, 6 Ekim'e kadar açık kalacak.

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı na ilgi

İstanbul, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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