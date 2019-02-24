5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), iyiliğin yaygınlaşması ve iyilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla başlattığı "Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" kapsamında iyilik hikayelerini 5'inci kez ödüllendirecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), iyiliğin yaygınlaşması ve iyilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla başlattığı "Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" kapsamında iyilik hikayelerini 5'inci kez ödüllendirecek.



TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerinin ödüllendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla 5'incisi düzenlenecek Uluslararası İyilik Ödülleri Programı, Vakfın kuruluş yıl dönümü olan 13 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.



Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında topluma örnek teşkil edecek hikayeleri yazan 7 iyilik öncüsüne ödülleri takdim edilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, kötülüğün insanlığı ve coğrafyayı kuşattığı, küresel ölçekte egemen olmaya çalıştığı bir dünyada, iyiliği öne çıkarmanın, iyilik konusunda zihinlerde farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu belirtti.



Uluslararası İyilik Ödülleri ile insanlığa mesaj vermeyi, küçük denilebilecek bir iyiliğin dahi ne kadar büyük geri dönüşleri olabileceğini gösterebilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Polat, yediden yetmişe herkesi iyiliğe teşvik ettiklerini bildirdi.



Dünyayı, insanların kalplerinde var olan iyilik nüvesinin değiştireceğine inandığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:



"Bu inançla yaşanmış, topluma örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz hikayeleri geleneksel hale getirdiğimiz Uluslararası İyilik Ödülleri ile ulusal ve uluslararası ölçekte toplumun tüm kesimlerine duyurmaya çalışıyoruz. Bu program, iyiliğin yaygınlaştırılması noktasında Türkiye Diyanet Vakfının önem verdiği bir çalışma.



Program kapsamında bir yıla yayılan çalışma sürecinde vakfın faaliyet gösterdiği 145 ülkede iş birliği yapılan kurum ve kuruluştan, Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı temsilciliklerinden, il ve ilçe müftülüklerinden, sivil toplum kuruluşları ve medyadan, aynı zamanda iyiliklere şahit olan kişilerden gelen yüzlerce yaşanmış iyilik hikayesi değerlendirildi. Kurulan dört farklı komisyon tarafından orijinallik, sürdürülebilirlik, hikayelerin ilham vermesi, evrensellik, gönüllülük, birleştirici olması gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 yaşanmış iyilik hikayesinin ödüllendirilmesine karar verildi."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD'den PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu

Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor

AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum

2 yılda Bin 53 işletmeye 43,5 milyon TL Atık Su Cezası Kesildi