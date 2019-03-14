5. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri
Zilha Şeta'nın ödülünün verilmesi
Zilha Şeta'nın konuşması
Osman Gökrem Hocanın ödülünün verilmesi
Osman Gökrem'in konuşması
Ayşe Masluhi'nin ödülünün verilmesi
Ayşe Masluhi'nin konuşması
Huzeyfe Aydın
'ın ödülünün verilmesi
Huzeyfe Aydın'ın konuşması Turgay Tanülkü
'nün ödülünün verilmesi
Turgay Tanülkü'nün konuşması
Fransız futbolcu Frederic Kanoute'nin ödülünün verilmesi
Fransız futbolcu Frederic Kanoute'nin konuşması
Şengül Kazan'nın ödülünün verilmesi
Şengül Kazan'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 5. İyilik Ödülleri Programı'na katıldı.
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