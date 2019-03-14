Son Dakika Haberleri: 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

5. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

50 dakika önce

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Zilha Şeta'nın ödülünün verilmesi Zilha Şeta'nın konuşması Osman Gökrem Hocanın ödülünün verilmesi Osman Gökrem'in konuşması Ayşe Masluhi'nin ödülünün verilmesi Ayşe Masluhi'nin konuşması Huzeyfe Aydın'ın ödülünün verilmesi Huzeyfe Aydın'ın konuşması...

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri
Zilha Şeta'nın ödülünün verilmesi
Zilha Şeta'nın konuşması
Osman Gökrem Hocanın ödülünün verilmesi
Osman Gökrem'in konuşması
Ayşe Masluhi'nin ödülünün verilmesi
Ayşe Masluhi'nin konuşması
Huzeyfe Aydın'ın ödülünün verilmesi
Huzeyfe Aydın'ın konuşması
Turgay Tanülkü'nün ödülünün verilmesi
Turgay Tanülkü'nün konuşması
Fransız futbolcu Frederic Kanoute'nin ödülünün verilmesi
Fransız futbolcu Frederic Kanoute'nin konuşması
Şengül Kazan'nın ödülünün verilmesi
Şengül Kazan'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 5. İyilik Ödülleri Programı'na katıldı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:18 Kaynak: AA

Türkiye, Turgay Tanülkü, Aydın, Güncel
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