5. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde tıbbi bitkiler değerlendirildi - Son Dakika

Antalya'da gerçekleştirilen 5. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde tıbbi bitki çeşitleri değerlendirildi.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneğince (KÜAD) Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen, 10 ülkeden bilim insanı, 40'ın üzerinde firma ve 600'ün üzerinde katılımcının yer aldığı kongre, çeşitli sunumlarla devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tunçtürk, yaptığı konuşmada, kozmetikte kullanılabilecek bitkiler hakkında bilgi verdi.

Sağlık, gıda ve kozmetik gibi pek çok alanda bitkilerin kullanıldığını belirten Tunçtürk, "Kozmetikte kullanılabilecek bitkilerin üretimine başlanması ülke ekonomisi açısından oldukça büyük önem arz ediyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Türkiye'de yaklaşık 75 tescilli tıbbi bitki çeşidi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Tunçtürk, Türkiye'den kekik, defne ve anason gibi bitkilerin kozmetik alanında kullanılmak üzere ihraç edildiğini kaydetti.