5. Uluslararası Mardin Bienali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

5. Uluslararası Mardin Bienali başladı

20.05.2022 21:20
5. Uluslararası Mardin Bienali başladı

Mardin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Mardin Bienali" başladı.

Mardin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Mardin Bienali" başladı.

Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliğinde "Çimenin Vaadi" temasıyla Alman Karargahı olarak bilinen tarihi yapıda başlayan bienale yerli ve yabancı sanatçılar katıldı.

Direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak, küratörlüğünü Adwait Singh'in yaptığı bienalde, Fas, İspanya, Fransa, Almanya, Norveç, Ürdün, Filistin, Hindistan ve Güney Afrika gibi 24 ülkeden 40 sanatçı, 20 Haziran'a kadar Alman Karargahı, Develi Han, Cumbalı Konak, Marangozlar Kahvesi ve Uluslararası Tasarım Vakfı Galerileri'nde performans sergileyecek.

Bienal direktörlerinden Hakan Irmak, yaptığı açıklamada, her iki yılda bir yapılan bienalin en son 2018'de dördüncüsünün yapıldığını, bienali salgın nedeniyle 2 yıl ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu yıl da Mardin'in, tarihi sit alanı içerisinde 6 tarihi mekanda ve kamusal alanlarda yerli ve yabancı sanatçılara ev sahipliği yapacağını dile getiren Irmak, şöyle konuştu:

"Biz mekanlara bir farkındalık yaratmayı istiyoruz. Biz mekanların restore edilip tekrardan hayata katılmasını çok arzu ediyoruz. Tarihi kentin bütün dokusuna uygun olabilecek, tarihi kenti bir farkındalık yaratacak ve tarihi mekanları göz önüne çıkaracak bir oluşum arzusu içerisindeyiz. Sanatı Mardin'e olabildiğince empoze etmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız dışarıdan gelen yerli ve yabancı sanatçıları da bir şekilde Mardin halkıyla Mardin sanatseverleriyle buluşturmak."

Bienalin turizmi de önemli katkı sağladığının altını çizen Irmak, "Filistin den Haiti'ye, Avustralya'dan Fas'a, Danimarka'dan Hollanda'ya 24 ülkeden 40 sanatçıyı bir araya getirmek ve bu insanların networklerini, bu insanların ağlarını Mardin adına kanalize etmek çok önemli. Şu anda herkes Mardin'de bulunmaktan çok mutlu. Gelen bütün sanatçıları yaklaşık 15 gündür burada ağırlıyoruz. Mardin'in bütün geçmişiyle geleceği ile buluşturuyoruz ve anlatmaya devam ediyoruz. O yüzden turizme de tabii ki de katkısı çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Küratör Adwait Singh de bienali 2 yılı aşkın üzerinde çalıştıklarını belirterek, kendilerini sıcak samimiyetle kucaklayan büyülü şehirde herkesin önemli çalışmalarla karışılacağını ifade etti.

Hintli sanatçı Bhagwati Prasad da ilk defe geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini, bienale katılmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali 2-5 Haziran'da yapılacak Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali 2-5 Haziran'da yapılacak Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı Devlet Tiyatroları Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. Uluslararası Mardin Bienali başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 21:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: 5. Uluslararası Mardin Bienali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement