5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışları başladı
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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Erzurum'da düzenlenen 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Yarışları başladı.
Türkiye Atletizm Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:59 Kaynak: İHA
Federasyonu (TAF) tarafından Erzurum
'da düzenlenen 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Yarışları başladı.
Erzurum'da 24-25 Temmuz tarihleri arasında Belarus
, Bulgaristan
, Hırvatistan
, İran
, İsrail
, Romanya
, İspanya
ve Türkiye'nin katıldığı 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Yarışları Erzurum Atatürk Üniversitesi
atletizm sahasında yapılmaya devam ediyor. Yarışmalar bugün atletizm kadınlar ve erkekler 100 metre yarışı ve erkekler uzun atlama yarışlarıyla başladı.
Yarışma yarın yapılacak olan yarışlarla devam edecek. - ERZURUM
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