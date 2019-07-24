5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışları başladı
22 dakika önce
- 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışları başladıERZURUM - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Yarışları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:19 Kaynak: İHA
- 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışları başladı
ERZURUM - Türkiye Atletizm
Federasyonu tarafından Erzurum
'da düzenlenen 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Yarışları başladı.
Erzurum'da 24-25 Temmuz tarihleri arasında Belarus
, Bulgaristan
, Hırvatistan
, İran
, İsrail
, Romanya
, İspanya
ve Türkiye'nin katıldığı 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Yarışları Erzurum Atatürk Üniversitesi
atletizm sahasında yapılmaya devam ediyor. Yarışmalar bugün atletizm kadınlar ve erkekler 100 metre yarışı ve erkekler uzun atlama yarışlarıyla başladı.
Yarışma yarın yapılacak olan yarışlarla devam edecek.
Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere aylık 2020 lira burs verilecek Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Boldera Mobilya konkordato talep etti Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı