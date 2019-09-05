Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası yelken yarışları başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'dan 186 sporcunun katıldığı yarışmada sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında mücadele ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Birol Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 4 gün boyunca birbirinden heyecanlı yelken yarışlarının yapılacağını söyledi.

Uzel, yelken yarışlarının Tekirdağ'da geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası yarışları 32 kulüp, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yarışlar bugün start aldı ve pazar gününe kadar devam edecek." diye konuştu.

Olumsuz hava koşullarının yaşanmaması halinde pazar gününe kadar devam edecek yarışma, ödül töreniyle sona erecek.