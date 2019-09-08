Son Dakika Haberleri: 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası
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5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası

1 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası sona erdi.

5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'dan 186 sporcu Marmara Denizi'nde mücadele etti.

Şampiyonayı genel klasmanda Taylandlı Weka Bhanuband birinci, Ukraynalı Alina Shapovalova ikinci, Karşıyama Yelken Kulübü sporcusu Uğur Yıldırım üçüncü, Tekirdağ Yelken Kulübü sporcusu Ege Ayyıldız Bayraktar dördüncü ve yine aynı takımdan Ekin Su Gökkurt beşinci olarak tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya farklı ülkelerden 186 sporcunun katıldığını söyledi.

Süleymanpaşa Belediyesine ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Akdurak, şampiyonanın gelecek sene daha fazla katılım ile yapılacağını kaydetti.

Tören, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının verilmesiyle son buldu.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:14 Kaynak: AA
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