5. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "5. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" düzenlendi.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) tarafından Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığının desteği ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Özbekistan Koordinatörlüğü girişimleriyle düzenlenen şenliğe, 20'den fazla ülkeden çok sayıda çocuk katıldı.

Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Teknoparkı'nda düzenlenen şenliğin kapanış töreninde, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Transferi Merkezi Direktörü Alimcan Toyçiyev, Türk Dünyası Çocuk Vakfı Başkanı Güngör Azim Tuna, Türk Dünyası Belediyeleri Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Kuş, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden gelen çocukların üç gün boyunca kendi icatlarını sergilediğini belirterek çocuklara bu tür imkanların sunulmasının önemine işaret etti. Bu tür etkinlikler düzenleyerek çocuklara kendilerini geliştirmeleri için gereken imkanları sağlayacaklarını ifade eden Kuş, söz konusu organizasyona verdiği destekten dolayı Özbek tarafına teşekkür etti.

Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Transferi Merkezi Direktörü Toyçiyev de bu tür etkinliklerin, çocukların kendilerini geliştirmeleri ve kanıtlamaları açısından çok faydalı olduğuna dikkati çekerek bunları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Tuna, şenliğin herkes için faydalı olduğunu ve kazanan tarafın Türk dünyası olduğunu belirterek Türk Dünyası Çocuk Vakfı olarak her zaman çocukların yanında olacaklarını ve bu tür etkinlikleri destekleyeceklerini vurguladı.

Söz konusu şenliğin gelecek sene Türkiye'de düzenleneceğini aktaran Tuna, bu etkinliğin çocukların kendilerini geliştirmeleri için çok faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Solak da TDBB olarak böyle bir organizasyona destek verenlerden biri olmalarından dolayı çok memnun olduklarını belirterek şenliğin bu yıl Özbekistan'da düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Kapanış töreni sonunda, "5. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" kapsamında düzenlenen yarışmada çeşitli dallarda dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.