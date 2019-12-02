Son Dakika Haberleri: "5. Uluslararası Yunusemre Günleri" başlıyor
Son Dakika Kültür Sanat '5. Uluslararası Yunusemre Günleri' başlıyor - Son Dakika

"5. Uluslararası Yunusemre Günleri" başlıyor

6 saat önce

Yunusemre Belediyesinin, Türk İslam düşünürü ve şairi Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl beşincisini düzenlediği "Uluslararası Yunus Emre Günleri" 11-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Yunusemre Belediyesinin, Türk İslam düşünürü ve şairi Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl beşincisini düzenlediği "Uluslararası Yunus Emre Günleri" 11-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Yunusemre Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "Gel gör beni aşk neyledi" olan etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yabancı öğrencilerin tanıtım standının açılışı ile başlayacak. Aynı gün Türk İslam Sanatları Sergisi'nin açılışı da yapılacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansının da yer aldığı programın finali, 18 Aralık'ta Şeb-i Aruz Programı ile sona erecek.

Yunusemre, Aralık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Barajlarında alarm
Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "5. Uluslararası Yunusemre Günleri" başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]