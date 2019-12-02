"5. Uluslararası Yunusemre Günleri" başlıyor

Yunusemre Belediyesinin, Türk İslam düşünürü ve şairi Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl beşincisini düzenlediği "Uluslararası Yunus Emre Günleri" 11-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Yunusemre Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "Gel gör beni aşk neyledi" olan etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yabancı öğrencilerin tanıtım standının açılışı ile başlayacak. Aynı gün Türk İslam Sanatları Sergisi'nin açılışı da yapılacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansının da yer aldığı programın finali, 18 Aralık'ta Şeb-i Aruz Programı ile sona erecek.