Son Dakika Haberleri: 5. Üniversite Tercih Fuarı, Bağcılar'da açılacak
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5. Üniversite Tercih Fuarı, Bağcılar'da açılacak

1 saat önce

Bağcılar'da 5. Üniversite Tercih Fuarı, yarın açılacak.

5. Üniversite Tercih Fuarı, Bağcılar'da açılacak, System.String[]
Bağcılar'da 5. Üniversite Tercih Fuarı, yarın açılacak.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlere yardımcı olabilmek amacıyla 4 yıldır gerçekleştirilen tercih günleri hizmeti bu sene de devam ediyor.
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirilen Bağcılar 5. Üniversite Tercih Fuarı, 20-29 Temmuz tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesine açılacak.
Öğrenciler, kurulan 11 stantta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldıkları puanlara göre tercih etmek istedikleri üniversiteleri daha iyi tanıma fırsatı bulacak. Öğrencilere 11 üniversiteyi temsilen rehber öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) yetkililerinden oluşan personel yardımcı olacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öğrencileri doğru ve yerinde karar verebilmeleri için fuara katılmaya davet etti.
Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:28 Kaynak: AA
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