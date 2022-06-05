5 üniversiteli, direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

5 üniversiteli, direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı

05.06.2022 12:39
5 üniversiteli, direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı

BAŞKENT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi 5 kişi, geliştirdikleri '3 Boyutlu Sürüş ve Eğitim Simülasyonu' projesi ile sürücü adaylarının direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı.

BAŞKENT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi 5 kişi, geliştirdikleri '3 Boyutlu Sürüş ve Eğitim Simülasyonu' projesi ile sürücü adaylarının direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı. Proje sorumlularından Ecenaz Elverdi, "İnsanlar evlerinde, iş yerlerinde ya da rahat oldukları herhangi bir yerde bu simülasyonu kullanıp direksiyon eğitiminden faydalanabilecek" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok eğitim gibi sürücü adaylarının eğitimi de çevrim içi hale getirildi. Sürücü adaylarının eğitim alamadıkları için direksiyon pratiği yapamama sorununa, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri çözüm buldu. Öğrenciler, klavye ve konsol aracılığıyla direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı. 3 Boyutlu Sürüş ve Eğitim Simülasyonu projesiyle, sürücü adaylarına bilinçli araç kullanımının temel unsurları, sanal bir şehirde ve gerçeğe yakın trafik akışı içinde öğretiliyor.

'SİMÜLASYONDA 3 SENARYO VAR'Proje sorumlularından Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Ecenaz Elverdi, proje sayesinde evlerde ya da kurslarda simülasyon kullanılarak direksiyon eğitimi görülebildiğini belirterek, "Simülasyonda 3 senaryo var; sınav, serbest sürüş ve eğitim. Bu eğitimler de viraj, sürüş, kalkış, duruş, park eğitimidir. Öncelik de geçiş eğitimidir. Sınav ise bu eğitimlerin hepsinin olduğu bir ortam. Sınav ortamında hiçbir şekilde acıma olmuyor. Eğer bir hata yapılırsa anında sınav iptal ediliyor. Serbest sürüş ortamında ise kullanıcılara haritayı tanıma fırsatı sunuluyor. Hiçbir şekilde serbest sürüş ortamlarında bir kontrol aşamasından da geçmiyorlar" dedi.'HERHANGİ BİR YERDE EĞİTİMDEN FAYDALANABİLECEKLER'

Ecenaz Elverdi, kişilerin simülasyonu kullanabilmeleri için öncelikle sisteme kaydolmaları gerektiğini ifade ederek, "Sisteme kaydolduktan sonra manuel vites veya yarı otomatik vites olmak üzere seçenekler sunuluyor. İstedikleri vites seçeneğini seçip simülasyona başlıyorlar. İnsanlar evlerinde, iş yerlerinde ya da rahat oldukları herhangi bir yerde bu simülasyonu kullanıp direksiyon eğitiminden faydalanabilecek. Pandemi sürecinde sürücü adaylarının yüz yüze eğitim alamadıklarından dolayı yaşadıkları zorlukların farkındaydık. Bu zorluklara bir çözüm olabilmek için bu simülasyonu ortaya çıkardık. Yaklaşık 1 yılda projemizi tamamladık" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hangi Windows sürümüne sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız? Hangi Windows sürümüne sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız? THY'DEN İTALYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME THY'DEN İTALYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME
Kaynak: DHA

Koronavirüs, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 üniversiteli, direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:55:01. #1.13#
SON DAKİKA: 5 üniversiteli, direksiyon eğitimini sanal ortama taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement