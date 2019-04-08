Son Dakika Haberleri: 5 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

5 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği planlı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatla yakalanan ve bu sabah adliye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si ise C.

5 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği planlı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatla yakalanan ve bu sabah adliye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si ise C. Savcılığı'ndan serbest bırakıldı - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:20 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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