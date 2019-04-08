5 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği planlı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatla yakalanan ve bu sabah adliye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si ise C.
Eskişehir
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin 14 mahallede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği planlı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatla yakalanan ve bu sabah adliye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si ise C. Savcılığı'ndan serbest bırakıldı - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:20 Kaynak: İHA
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