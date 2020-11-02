5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

02.11.2020 10:12
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı, System.String[]

2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci, kademeli olarak okula dönmeye devam ediyor.

2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci, kademeli olarak okula dönmeye devam ediyor. 5. ve 9. sınıflar da bugünden itibaren okulda yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir sürenin ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri okula adım attı. Yüz yüze eğitim, diğer sınıflarda olduğu gibi haftada iki gün şeklinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda Covid-19 tedbirleri aldı. Daha önce de öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Okulların girişinde öğrencilerin ateşleri ölçülüp ardından okullara girdiler. Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü. Denetimler kapsamında velilerin bahçeye girmesine de izin verilmedi.

(Emre Baba/İHA)

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika


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