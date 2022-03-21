5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
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5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

21.03.2022 18:08
5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yalpan çalışmalarda otogar polisince yapılan kontrolde, kimliksiz olarak tespit edilen 2 şahıs, Yol Kontrol ve Denetleme Noktasında yurda kimliksiz olarak giriş yaptığı tespit edilen 1 şahıs, yol izin belgesi üzerine başka bir şahsa ait resim yapıştırıldığı tespit edilen ve hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan adli işlem yapılan 1 şahıs, ve asayiş kontrollerinde kimliksiz olarak yurda giriş yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda 5 şahıs sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(Asım Çapacı/İHA)

5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika


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