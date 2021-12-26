5 YAŞ GRUBUNDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 85'E YÜKSELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

5 YAŞ GRUBUNDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 85'E YÜKSELDİ

26.12.2021 13:15
5 YAŞ GRUBUNDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 85'E YÜKSELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için okul öncesi eğitimde yapılan çalışmaları anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için okul öncesi eğitimde yapılan çalışmaları anlattı.

Okullar arası başarı farkında en önemli etkenin okul öncesi eğitime erişimdeki eşitsizlikler olduğunu belirten Özer, okul öncesi eğitime erişimde arz kapasitesi oluşturulabilmesi durumunda bunun, öğrencilerin bilişsel ve bilişsel olmayan becerilerini geliştirip eğitimin kalitesine, okullar arası başarı farkının ve ilkokulda çocukların hazır bulunuş düzeyi farklarının azaltılmasına çok önemli katkı vereceğini bildirdi.

Özer, bu çerçevede yol haritalarını net bir şekilde tarif ettiklerinin altını çizerek şu anda 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranının 2022 sonu itibarıyla yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere, 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

"2022 gelmeden çok ciddi bir artışı sağlamış olduk"

Yol haritalarında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılmasıyla ilgili hedefleri kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Özer, bu konunun 20. Milli Eğitim Şürası'nda da teferruatlı şekilde tartışıldığını belirtti.

Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda ikinci dönemin başlayacağı 7 Şubat 2022'de 5 bin yeni ana sınıfının hizmete alınacağının müjdesini verdiğine değinerek "Bugün itibarıyla 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin öğrenci eğitim almaya başladı. " bilgisini verdi.

Bu yıl bitmeden 5 bin yeni ana sınıfı açarak 87 bin yeni öğrenciyi okul öncesi eğitime yerleştirmiş bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Özer, "Böylece 5 yaş grubundaki yüzde 78 olan okullaşma oranı da yüzde 85'e çıkmış bulunuyor. Aslında biz, 2022 gelmeden gerçekten oranlarda çok ciddi bir artışı sağlamış olduk. Ben inanıyorum ki ikinci dönemin başında bu rakam çok daha yüksek bir rakama ulaşmış olacak. " bilgisini verdi.

"81 ildeki tüm yöneticilerimiz sahada gerekli incelemeleri yapıyorlar"

Özer, böylece 2022 sonu itibarıyla tamamlanacak 40 bin yeni ana sınıfıyla çok önemli bir aşamayı kaydetmiş olacaklarını bildirerek şöyle devam etti:

"Bu çok kıymetli, çünkü 81 ildeki tüm il yöneticilerimiz artık 'Hangi okullarda yeni ana sınıfları açabiliriz, erişimde nasıl sıkıntılar var, nerede belli dönüşümler yapabiliriz? ', bu farkındalıkla odaklanarak sahada gerekli incelemeleri yapıyorlar. Dolayısıyla yapmış olduğumuz tüm projelerin sahaya aktarılmasında tüm il ve ilçe yöneticilerimizle hareket ettiğimiz için bu en büyük kazancımız. Sahadaki tüm çalışma arkadaşlarımız, süreci odaklanmış projeyi sahiplenerek çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde mesafe alabilme imkanına kavuştular. "

YORUMLAR
500
Hakkari haberi: Hakkari'deki okullar usta öğreticilerle yenileniyor Hakkari haberi: Hakkari'deki okullar usta öğreticilerle yenileniyor Bakan Özer, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi Açıklaması Bakan Özer, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Öğretmenleri kimse siyasi malzeme yapmasın' Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Öğretmenleri kimse siyasi malzeme yapmasın'
Kaynak: Habermetre

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, okullar, Okul, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 5 YAŞ GRUBUNDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 85'E YÜKSELDİ - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
13:54 Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
13:32 Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:41 Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
12:30 Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti
12:22 Türk-İş Başkanı'ndan bakanların yanında dikkat çeken sözler: Madencilerin sıkıntılarını iletmiştik
12:17 Kanser tedavisi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:49 Dünya liderlerinden maden faciası için taziye mesajları! En dikkat çeken paylaşım Yunanistan'dan geldi
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 14:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: 5 YAŞ GRUBUNDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 85'E YÜKSELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement