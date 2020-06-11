5 yaş ve üzeri çocuklar okuma kültürüyle buluşuyor - Son Dakika

" İstanbul'u Okuyorum" projesi 5 yaş ve üzeri çocukları okuma kültürüyle buluşturuyor.

Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma (OKUYAY) Platformu'nun desteklediği pilot projeler, çeşitli etkinliklerle başlıyor.

Seçilen pilot projelerden "Şehir Dedektifi İnisiyatifi"nin dijital ve basılı interaktif haritalama projesi "İstanbul'u Okuyorum" kapsamında hayata geçirilen online konferans, 13 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Çocuk yayınlarının mimarlık ve kentle ilişkilenmesi konularının konuşulacağı etkinlikle çocukların şehrin tarihi ve kültürel değerleriyle etkileşiminin okuma kültürü ve oyun yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"İstanbul'u Okuyorum" projesi, bol oyunlu ve okumalı rotalarıyla 5 yaş ve üzeri çocukları Tarihi Yarımada odağında kentin okuma ve kent kültürüyle buluşturmayı hedefliyor.

Şehir Dedektifi İnisiyatifi'nden Gizem Kıygı'nın yönetiminde gerçekleşecek online konferansa çocuk kitabı yazarı ve mimar Simla Sunay ile illüstratör Volkan Akmeşe konuk olacak.