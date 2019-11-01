5 yaşında karateye başladı, 15 yaşında dünya şampiyonu oldu

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kemer Akar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Müşerref Özdemir, Antalya Havaalanın'da coşkuyla karşılandı. Şampiyon sporcu için ayrıca çok sayıda aracın katıldığı konvoy ve belediye önünde tören düzenlendi.



Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi 47 kiloda temsil eden 15 yaşındaki Müşerref Özdemir, millilerin kazandığı iki altın madalyadan birinin sahibi oldu. Kemer Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi olan Özdemir, 5 yaşında spora başladı. O zaman yağlı güreş yapan babası Tahsin Özdemir, karateye başlayan kızı Müşerref ile birlikte yıllarca antrenman yaptıktan 3 yıl sonra kendisi de karateye başladı ve o da milli takım sporcusu oldu. 10 yıl içinde katıldığı yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda 200'den fazla madalya kazanan Müşerref Özdemir'in başarı grafiği ara vermeden yükselmeye devam etti ve Şili'deki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek üzere milli takıma seçildi. Şampiyonada 7 maç yapan Müşerref, finalde Mısırlı rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı. Müşerref'in şampiyonluğu ay-yıldızlıları şampiyonanın ikinciliğine taşırken, Kemer'e de büyük sevinç yaşattı.



'Hoş geldin' pankartlarıyla beklediler



Özdemir'in, Şili'den dönüşü de Kemer'de heyecan yaşattı. Aralarında, kendisine ismi verilen 75 yaşındaki babaannesi Müşerref Özdemir'in de bulunduğu kabalalık bir grup, sabaha karşı Antalya'nın yolunu tuttu. Kemer Belediyesi'nin sağladığı midibüs ve kendi araçlarıyla havaalanına ulaşan grup, 'hoş geldin' pankartlarıyla Müşerref'in çıkışını bekledi. Karşılamaya sadece babası Tahsin Özdemir'in gelmesini bekleyen şampiyon sporcunun kapıda görülmesiyle birlikte; 'şampiyon Müşerref' sloganları ve alkış sesleri yükselirken, babası Özdemir ve antrenörü Emin Akar'ın kollarına girdiği başarılı sporcunun boynuna çiçeklerden yapılmış kolye takıldı.



Hedef olimpiyatlar



Özdemir'in antrenörü ve Akar Spor Kulübü Kurucu Başkanı Emin Akar, 5 yaşından beri öğrencisi olan Müşerref Özdemir ile gurur duyduğunu belirterek, sporcunun başarılarının artarak devam edeceğini söyledi. Öğrencisinin ilk Türkiye şampiyonluğunu 2011 yılında kazandığını hatırlatan Akar, toplam 9 yıl Türkiye şampiyonu, 1 kez Avrupa ve 4 kez Balkan şampiyonu olan milli sporcunun şimdi de dünya şampiyonluğunu kazanmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Akar, "Artık hedefimiz Müşerref'in Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarısını sürdürmesine yardımcı olup olimpiyatlara hazırlamak. İnşallah bu hedefimize ulaşırız" diye konuştu.



Kızına yardımcı olmak için başladığı karate sporunda kendisi de milli sporcu olan baba Tahsin Özdemir ise, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Hep birlikte kızımı karşılamaya geldik" dedi.



Kemer halkı bağrına bastı, başkan müjdeler verdi



Özdemir için Kemer'de büyük bir konvoy düzenlendi. Çok sayıda aracın katıldığı konvoyda ilçe merkezini bir ciple kateden şampiyon sporcu, babası ve antrenörüyle birlikte sevincini paylaşan vatandaşları selamladı. Özdemir, Kemer Belediyesi önünde kendisini bekleyen karate sporcuları ve arkadaşlarına teker teker sarılarak teşekkür etti.



Belediye önünde bir konuşma yapan Başkan Topaloğlu, Kemer'de Aslanbucak'ta yapılmakta olan kültür ve spor kompleksindeki bir salonu karate sporcularına ayırma sözü verirken, salı günü yapılacak meclis toplantısında da alınacak bir kararla sürpriz ödül verileceğini söyledi. Partisinin istişare toplantısı için Kemer'de bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da şampiyon sporcuyu kutladı ve alnından öptükten sonra madalyasını sembolik olarak boynuna taktı.



Törende konuşan baba Özdemir, kızının kendilerini hep gururlandırdığını, ona sahip çıkan ve bu kutlamaları yapan herkese teşekkür etti. Babaanne Müşerref Özdemir de, "Kızımla gurur duyuyorum, bizi gururlandırıyor, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Özdemir'in antrenörü Akar da Şili'de yapılan şampiyona hakkında bilgi verirken, 1557 sporcunun yarıştığı genel klasmanda Türkiye'nin ikinci olduğunu, bunda Özdemir'in büyük katkısı bulunduğunu belirtti. Akar, Müşerref'in 14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılacak milli takım seçmelerine de katılacağını söyledi. - ANTALYA