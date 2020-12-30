5 yaşındaki Berivan'ın tedavisi için annesinden yardım isteği - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Fidan Cankurtaran doğduktan hemen sonra beyninde 'kortikal displazi' tespit edilen 5 yaşındaki kızı Berivan'ın tedavisi için yardım istedi. Cankurtaran, "Her saniyesi onun için çok önemli. Sabahlara kadar başucunda bekliyorum. Uyanmadığı zaman korku içinde yaşıyorum" dedi.

Yüksekova ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan İskender-Fidan Cankurtaran'ın 3'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berivan'ın beyninde, doğduktan 8 saat sonra 'kortikal displazi' (Beyin korteksindeki nöronların anormal erken gelişimi sonucu ortaya çıkan hastalık) tespit edildi. 3 ay yoğun bakımda kalan Berivan, 3 yaşına geldiğinde de epilepsi nöbetleri geçirmeye başladı. Şu anda 5 yaşında olan Berivan için anne Fidan Cankurtaran, yardım istedi.Kızının epilepsi nöbetlerinin uzun sürdüğünü anlatan anne, "Çocuğumun beyni oksijensiz kaldı ve zarar gördü. Van'da bir hastanede tedavisini sürdürüyorduk ancak oradan Ankara'ya sevk ettiler. Fakat maddi durumumuz el vermediği için götüremiyoruz. Çocuğumu Ankara'ya götürmek istiyorum. Çocuğum uzun süre nöbet geçiriyor. Her saniyesi onun için çok önemli ancak imkanlarımız kısıtlı olduğu için Ankara'ya götüremiyoruz. Sabahlara kadar başucunda bekliyorum. Uyanmadığı zaman korku içinde yaşıyorum. Acaba çocuğum bugün sabahı getirebilecek mi, getirmeyecek mi? diye endişeleniyorum. Çocuğumun hayatı kurtulsun başkada bir şey istemiyorum" dedi.

- Ksekovahakkari