Son Dakika Haberleri: 5 Yaşındaki Bilal, Evde Çıkan Yangında Öldü

5 Yaşındaki Bilal, Evde Çıkan Yangında Öldü

1 saat önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki evde elektrik kontağından çıkan yangında Bilal Meme (5), hayatını kaybetti.

5 Yaşındaki Bilal, Evde Çıkan Yangında Öldü, System.String[]
ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki evde elektrik kontağından çıkan yangında Bilal Meme (5), hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Birkent Mahallesi'nde Ahmet Meme'le ait müstakil evde çıktı. Evdeki yoğun dumanı fark eden Duygu Meme, iddiaya göre kızları 7 aylık Eylül ve 7 yaşındaki Emine'yi alıp, dışarı çıktı. Çığlık atarak komşularından yardım isteyen ve sonrasında Oğlu Bilal'i kurtarmak için tekrar eve giren Duygu Meme, yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yanan evde mahsur kalan küçük Bilal'in cansız bedenine ulaştı. Yangın, itfaiye erlerince söndürülürken, talihsiz Bilal'in ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Yangın sırasında eve yakın bir bahçede çalıştığı öğrenilen baba Ahmet Meme'nin, yangını haber alıp eve geldiği fakat, yangının büyümesi nedeniyle içeriye giremediği bildirildi. Jandarmanın yangınla ilgili soruşturması devam ediyor. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:31 Kaynak: DHA

Ceyhan, Adana, Güncel
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