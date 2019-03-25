Son Dakika Haberleri: 5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü

5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü

9 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Birkent Mahallesi'nde müstakil evde meydana geldi. Evdeki yoğun dumanı fark eden anne Duygu Meme, kızları 7 aylık Eylül ve 7 yaşındaki Emine'yi alarak dışarı çıktı. Komşularından yardım isteyen ve sonrasında oğlu Bilal'i kurtarmak için tekrar eve giren Duygu Meme, yoğun dumandan etkilenerek oğlunu kurtarmayı başaramadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürürken, küçük Bilal'in yanmış cesedine ulaştı. Bilal'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:45 Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
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