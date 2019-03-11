Son Dakika Haberleri: 5 Yaşındaki Çağatay'ın 'Adaylık' Açıklaması Beğeni Topladı

5 Yaşındaki Çağatay'ın 'Adaylık' Açıklaması Beğeni Topladı

1 saat önce

ARDAHAN'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde, 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

5 Yaşındaki Çağatay'ın 'Adaylık' Açıklaması Beğeni Topladı, System.String[]
ARDAHAN'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde, 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

Otağlı köyünde Çağatay Amanak, cep telefonu ile kaydedilen videoda sembolik olarak muhtar adaylığını açıkladı. Kravat takıp ceket giyinen Çağatay'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklaması izleyenleri gülümsetti. 'Aday mısın?' sorusuna, "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım" diye yanıt veren küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çektireceğini söyledi.

- Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

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