5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı - Son Dakika

5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı

03.11.2020 20:33
5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 yaşındaki Cihat Alkan, kumbarasında biriktirdiği 159 TL'yi İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan ve hastaneye götürülürken ambulansta köfte, ayran isteyen 3 yaşındaki Ayda Gezgin için bağışladı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 yaşındaki Cihat Alkan, kumbarasında biriktirdiği 159 TL'yi İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan ve hastaneye götürülürken ambulansta köfte, ayran isteyen 3 yaşındaki Ayda Gezgin için bağışladı. Alkan, "Biriktirdiğim kumbarayı Ayda bebeğe battaniye alsınlar diye getirdim. Bu parayla köfte, ekmek ya da istediği başka her şeyi alabilirler" dedi.

Aydın'daki bir zeytin işletmesinde çalışan İbrahim Alkan'ın 2 çocuğundan biri olan ve anaokuluna giden Cihat Alkan, örnek bir davranışta bulunup, kumbarasında biriktirdiği 159 TL'yi İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda Gezgin için bağışlamaya karar verdi. Polis kıyafeti giyen Alkan, bağışta bulunmak için babası ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne gitti. Küçük Cihat ve babasını, burada Çocuk Şube Müdürü Berrin Çevik karşıladı. Küçük Cihat, içinde 159 TL bulunan kumbarayı Şube Müdürü Çevik'e teslim etti. Alkan, kumbarasını, enkazından 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan ve hastaneye götürülürken ambulansta köfte, ayran isteyen Ayda Gezgin bağışladıktan sonra yatığı açıklamada, "Biriktirdiğim kumbarayı Ayda bebeğe battaniye alsınlar diye getirdim. Bu parayla köfte, ekmek ya da istediği başka her şeyi alabilirler" dedi.

'PARA ÖNEMLİ DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN YARDIMDA BULUNMAK'Çocuğun içindeki sevgiyi ortaya çıkarmanın çok önemli olduğunu belirten baba İbrahim Alkan da "Para önemli değil. Önemli olan yardımda bulunabilmektir. Bunu sadece büyüklerin değil küçüklerinde bağışta bulunabileceğini ve yardım edebileceğinin en güzel örneğidir" diye konuştu.'DUYGU DOLU ANLAR YAŞADIK'Çocuk Şube Müdürü Berrin Çevik de "İleride polis olma hayaliyle yanıp tutuşan bu kardeşimiz öncelikle bu yardımı bizim kanalımızla yerine ulaştırmayı tercih ettiği için çok mutluyum. Sergilemiş olduğu bu davranış eminim ki birçok insana örnek olacak ve çok duygulandıracak. Şu an çok duygu dolu anlar yaşıyorum. Cihat'ı tebrik ediyorum. Kendisinin yarınlarından çok umutluyum. Böyle gençler ve çocuklar yetiştiği sürece bizler her zaman vatanımız ve milletimiz için hep beraber ayakta olacağız" dedi.'ÖRNEK BİR DAVRANIŞ'

Çevik, daha sonra Alkan bağışladığı kumbaradaki paraları makbuz karşılığında Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezkit'e teslim etti. Kumbaradaki paraları sayarak alan Mezkit, "Cihat'ın bu yardımı yapması gerçekten çok önemli. Çok mutlu olduk ve duygulandık. Gelecek adına ise ümitlendik. Babasını, böyle bir evlat yetiştirdiği için çok tebrik ediyorum" dedi.


5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı
5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı
5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı
5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı
5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı
5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı
5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı

Türk Lirası, Efeler, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 yaşındaki Cihat, kumbarasındaki parayı 'Ayda' için bağışladı - Son Dakika


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