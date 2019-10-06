Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki çocuğa attığı tokat büyük tepki topladı
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5 yaşındaki çocuğa attığı tokat büyük tepki topladı

1 saat önce

Mersin'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mersin'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı. 82 milyonun içini sızlatan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah tekrar gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünlü ailenin 2 çocuğu ile site sakinlerinin çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada çocukların yanına gelen N.K. adlı kişi, olayı hiçbir şekilde sorgulamadan 5 yaşındaki A.K.'ye sert bir tokat atarak yere yıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen Ürdünlü çocukların babası T.K. ile de tartışarak kavgaya tutuşan N.K., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs gece polis merkezindeki ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah yeniden gözaltına alındı. Ürdünlü aile ise şüpheliden şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, olaya ilişkin cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada çığ gibi yayıldı. İzleyenlerin yüreğini sızlatan görüntüler, büyük tepki çekti.

(Hüseyin Kar/İHA)

5 yaşındaki çocuğa attığı tokat büyük tepki topladı

Mezitli, Mersin, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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