Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 29 yıl hapis cezası
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5 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 29 yıl hapis cezası

8 dakika önce

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M. V. 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 29 yıl hapis cezası, System.String[]

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M. V. 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık M.V.'yi "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 29 yıl hapis cezasına mahkum etti.

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Küçükçekmece, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30 
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