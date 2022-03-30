5 yaşındaki çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

5 yaşındaki çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı

30.03.2022 14:35
5 yaşındaki çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı

ŞANLIURFA'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Al, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Al, tutuklandı.

Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan Mehmet Al, iddiaya göre, 28 Mart'ta sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdü. Al, burada çocuğa cinsel tacizde bulundu. Küçük kızın bağırmasıyla gelen aile üyeleri ile mahalleli, Al'a sopalarla saldırdı. Dükkana sığınan Al, polis ekiplerince gözaltına alınıp, zırhlı araçla emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Mehmet Al, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


5 yaşındaki çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı
5 yaşındaki çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı
YORUMLAR
500
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupa sevincini öğrencilerle paylaştı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupa sevincini öğrencilerle paylaştı Etiyopya Çin'in İnşa Ettiği Endüstri Parkından 24 Milyon Dolar Gelir Elde Etti Etiyopya Çin'in İnşa Ettiği Endüstri Parkından 24 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

Mehmet Al, Selçuklu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı!
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
14:29 Bomba iddia: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişki mi yaşıyor?
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:41:35. #1.13#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement