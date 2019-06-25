5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan zanlı yakalandı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 5 yaşındaki çocuğu aracıyla ezip kaçan zanlı jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:01 Kaynak: İHA
'ın Silvan
ilçesinde, 5 yaşındaki çocuğu aracıyla ezip kaçan zanlı jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Olay geçtiğimiz akşam saatlerinde Silvan ilçesi Yuva Mahalles'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında oynayan 5 yaşındaki M.G.'ye bir araç çarptı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirdi. M.G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, çocuğu ezip kaçan zanlının C.A. olduğunu belirledi. Şahsın belirlenmesi üzerine ekipler, C.A.'yı gözaltına alındı.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR
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