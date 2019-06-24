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5 yaşındaki çocuğu ezip kaçtılar

1 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yol kenarında oynayan 5 yaşındaki bir çocuğa araba çarptı.

5 yaşındaki çocuğu ezip kaçtılar, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yol kenarında oynayan 5 yaşındaki bir çocuğa araba çarptı. Kazada çocuk hayatını kaybederken sürücü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Yuva Mahalles'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yol kenarında oynayan 5 yaşındaki M.G.'ye bir araç çarptı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirdi. M.G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin sürücüyü yakalama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
Jandarma, Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa
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