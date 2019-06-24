5 yaşındaki çocuğu ezip kaçtılar
1 saat önce
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yol kenarında oynayan 5 yaşındaki bir çocuğa araba çarptı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
'ın Silvan
ilçesinde, yol kenarında oynayan 5 yaşındaki bir çocuğa araba çarptı. Kazada çocuk hayatını kaybederken sürücü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.
Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Yuva Mahalles'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yol kenarında oynayan 5 yaşındaki M.G.'ye bir araç çarptı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirdi. M.G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma
ekiplerinin sürücüyü yakalama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu
2'si çocuk 7 kişiyi öldüren seri katil konuştu: İğrenç suçlar işledim, özür dilerim
Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu!
120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı