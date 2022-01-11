5 yaşındaki çocuğu göz göre göre ezen sürücünün, çarptıktan sonra frene bile basmadığı anlar kamerada - Son Dakika

İnegöl ilçesinde Fatma Vural (45) yönetimindeki 43 RR 662 plakalı otomobil, yoldan karşıya el ele tutuşup geçmeye çalışan Dede Abdurrahman Gündoğdu(65) ve torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya çarpıp sürükledi.

ÇOCUK, ÖN TEKERİN ALTINDA KALDI

O sırada otomobilin ön lastiğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı çocuğu aracın altından çıkardılar. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dedesi ise kazayı yaralanmadan atlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan çocuk, için ameliyat için hazırlık yapıldı. Çocuk, Acil serviste görevli hemşirenin sedye üzerinde kalp masajı yaparak ameliyathaneye çıkarıldı. Ömer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü kadın gözaltına alındı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik görüntülerinde; otomobilin dede ve torununa çarpıp sürüklediği anlar yer aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.