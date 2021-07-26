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5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti - Son Dakika

5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti

26.07.2021 13:20

Bursa'da yaşanan çirkin olayda, güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 45 yaşındaki zanlı tutuklandı. Yakınları, zanlının yakalanmasına sebep olan görüntüleri emniyete veren aileyi bulup tehdit etti. Güvenlik kamerasının olduğu evin sahibi Murat Kırtorun, "Zanlının kız kardeşi mahallemize gelerek beni tehdit etti. Aileye de para teklif etmişler davayı geri çekmesi için" açıklamasını yaptı.

Bursa'da geçtiğimiz haftalarda merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ağzı burnu kırılan ve kanlar içinde bırakılan Murat Ö., polise teslim edildi. Zanlının olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, kızı kaçırdığı anlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri isyan ederken, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ TESLİM EDEN AİLEYE TEHDİT

Yaşanan ürpertici olayın üzerinden uzun süre geçmeden, yakalanan zanlının ailesi mahalleye gelerek, güvenlik kameralarını emniyete teslim eden aileye tehditler savurdu. Yaşanan bu anlar ise yine o güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit

"BİZ SUÇLUMUŞUMUZ GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

Yaşanan olayın ardından konuşan güvenlik kameralarının sahibi Murat Kırtorun, "Bazı hırsızlık olayları yaşadığımız için evin dört bir yanına güvenlik kameraları yerleştirdim. Daha sonra böyle bir olay başımıza geldi. Ben de vatandaşlık görevi olarak gidip o görüntüleri emniyet güçlerine teslim ettim. Bu durumdan rahatsız olan zanlının kız kardeşi mahallemize gelerek beni tehdit etti. Kolunun kırık olduğunu göstererek benim kırdığım konusunda iftira attı. Ağza alınmayacak küfürler etti. Sanki onlar haklı biz suçluymuşuz gibi hareket ediyorlar. Bu yaşananlar 5 yaşındaki çocuğunun hiçbir zaman aklından gitmeyecek. Aileye de para teklif etmişler davayı geri çekmesi için" dedi.

Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit

"DURUMU OLANLAR KAPILARINA KAMERA TAKTIRSINLAR"

Söz konusu çocuk olduğu zaman akan suların duracağını ifade eden Murat Kırtorun, "Vatandaşlardan isteğim, durumu olanlar kamera taksınlar. En azından caydırıcı olurlar. Ben Murat Ö.'nün ablası hakkında da kamera görüntüleriyle suç duyurusunda bulundum. Bu gibi kişiler cezaevinden çıkmasın ki diğer kişilere örnek olsun. Böyle bir şeye yeltenmesinler" diye konuştu.

5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti

Yıldırım, Fabrika, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Ergin Yıldız: Helal olsun duyarlı vatandaşa,gelsin akrabaları beni de tehdit etsin İstanbul Sancaktepe'deyim gerekirse numara da yazarım..Gerekirse ayaklarına giderim,konu 5 yaşındaki evladımızsa... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti - Son Dakika
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