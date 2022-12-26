İzmir'de vahşet: Çocuğunun gözü önünde eşini boğazından bıçaklayarak öldüren cani adam, kayıplara karıştı - Son Dakika
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İzmir'de vahşet: Çocuğunun gözü önünde eşini boğazından bıçaklayarak öldüren cani adam, kayıplara karıştı

26.12.2022 16:28

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını boğazından bıçaklayarak katletti. 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşini öldüren adam, olayın ardından çocuğunu ev sahibine bırakıp kayıplara karıştı.

Bugün saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Limontepe Mahallesi 9752 sokakta bulunan bir evde A.F. ile karısı Nuran Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.F., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı.

KARISINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Boğazına isabet eden bıçakla yaralanan Nuran Fırat kanlar içerisinde yere yığılırken, A.F. olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu dışarı çıkartıp alt katta bulunan ev sahibine bıraktı ve olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cinayet şüphelisi koca A.F.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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HER ŞEY 5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE OLMUŞ

Öte yandan cinayet şüphelisi A.F. ile Nuran Fırat çiftinin 2 çocuklarının olduğu, çocuklardan 12 yaşında olanın olay esnasında okulda olduğu, 5 yaşındaki küçük çocuğun ise evde olduğu öne sürüldü. Cinayetin hemen ardından 5 yaşındaki çocuğun, cinayet şüphelisi baba tarafından alt katta bulunan ev sahibine bırakıldığı öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Karabağlar, Fırat, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de vahşet: Çocuğunun gözü önünde eşini boğazından bıçaklayarak öldüren cani adam, kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de vahşet: Çocuğunun gözü önünde eşini boğazından bıçaklayarak öldüren cani adam, kayıplara karıştı - Son Dakika
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