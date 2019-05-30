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5 yaşındaki çocuğun organları 2 kişiye umut oldu

10 dakika önce

Batman'da tedavi gördüğü Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun bağışlanan organları 2 kişiye umut oldu.

5 yaşındaki çocuğun organları 2 kişiye umut oldu, System.String[]
Batman'da tedavi gördüğü Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun bağışlanan organları 2 kişiye umut oldu.

Ani şuur kaybı ile Bölge Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 5 yaşındaki Orhan Yağız, takip ve tedavileri için yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Beyin iltihabı tanısı konulan 5 yaşındaki çocuk 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yağız'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi organ çıkarım ekibince yapılan başarılı ameliyatla 5 yaşındaki minik hastanın böbrekleri alındı.

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Yağız ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak organ bekleyen hastalar adına minnettarlığını dile getirdi. Dr. Pamukçu, "Organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılabilmektedir. Ülkemizde de organ bekleyen binlerce hasta olduğunu düşünürsek, Yağız ailesi en acı günlerinde organ bağışında bulunarak organ bekleyen hastalara umut oldu. Ben kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Yağız ailesi üyeleri de, "Acımız büyük, fakat başka insanlara sağlık verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:25 Kaynak: İHA
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