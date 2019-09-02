Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki çocuk adliyede "baba baba" diye bağırmıştı, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

5 yaşındaki çocuk adliyede "baba baba" diye bağırmıştı, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı

3 saat önce

5 yaşındaki çocuk adliyede "baba baba" diye bağırmıştı, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldıZONGULDAK - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç.'nin 5 yaşındaki oğlu T.

5 yaşındaki çocuk adliyede "baba baba" diye bağırmıştı, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç.'nin 5 yaşındaki oğlu T. babasının ardından 'Baba, baba, babam nerede' diye bağırarak adliyeye koştuğunu görenler duygu dolu anlar yaşamıştı. Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen T'nin babası V.Ç., adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 170 adet uyuşturucu hap ile 20 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. V.Ç. isimli zanlı yakalanarak 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Narkotim ekiplerince devam eden operasyonda S.K. isimli suç makinesi de yakalandı. 'Hırsızlık', 'mala zarar verme', 'resmi belgede sahtecilik', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'tutuklunun kaçması' suçlarından aranması bulunduğu öğrenilen ve hakkında yakalama emri de bulunduğu öğrenilen S.K. da yakalanarak gözaltına alındı.

Bu sırada V.Ç'nin oğlu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki T. isimli çocuk da sabah adliyeye sevk sırasında 'Baba, baba, babam nerede' diye bağırdı. Babasının ardından 'baba' diye bağırarak adliyeye koşan küçük çocuğu görenler duygu dolu anlar yaşadı. Küçük çocuk babasına sarılabilmek için koşarak babasının peşinden içeriye girdi.

Akşam saatlerinde Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen V.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Keserle babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Batman otogarında oğlu öldürülen baba: 50 bin TL verdik kalan 100 bin TL kan parasını vermek için ailece çalışıyorduk Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten 21 gündür haber alınamıyor Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:38:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki çocuk adliyede "baba baba" diye bağırmıştı, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]