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5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi - Son Dakika

5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi

14.09.2021 11:17

Esenyurt'ta meydana gelen kazada, 5 yaşındaki çocuk, annesinin elini bırakıp karşı yola geçmek isterken arabanın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen küçük çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla arabanın altında çıkarılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda daha önce de onlarca kazanın olduğu caddede annesi ile birlikte yoldan karşıya geçen 5 yaşındaki Hira, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek istedi. Hızla yola atlayan Hira, cadde üzerinde seyir halindeki bir aracın altında kaldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle onlarca metre aracın altında sürüklenen küçük kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Kaza sonrasında sinirli kalabalığın tepkisiyle karşılaşan araç sürücüsü ise vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. Bir süre sonra araç sürücüsü, küçük çocuğu aracına alarak hastaneye götürdü. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BURADA HER GÜN KAZA OLUYOR"

Olayın gerçekleştiği caddede sürekli kazaların yaşandığını ifade eden Yılmaz Usta, "Beyaz bir araba hızla gelerek 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuna vurdu. Çapmanın etkisiyle çocuk arabanın altında metrelerce sürüklendi ve ön teker kızın üzerinden geçti. Artık kazalar bu caddenin rutini haline geldi. Burada çocuk parkı olduğu için sürekli cadde üzerinde çocuklara araba çarpıyor. Biz daha önce yetkililere ulaşmaya çalıştık. Buraya bir çözüm bulunmasını istedik fakat bir geri dönüş alamadık. Bizim yetkililerden isteğimiz buraya tümsek konulması. Biz burada esnaf olduğumuz için sürekli bu durumla karşılaşıyoruz ve çok üzülüyoruz" dedi.

5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi

Esenyurt, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Mahmut Tuncer Show : Hata 0 Annede 5 yaşındaki çocuğun elini karşıdan karşıya geçerken neden tutmazsın ki. Yapmaya gelince yapın ama bakmaya gelince yaramaz olan çocuk olsun öyle birşey yok, çocuğun herşeyiyle yükümlüsün. (Sadece çocuğun annesini kastederek yazıyorum). Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi - Son Dakika
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