5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu - Son Dakika

5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, camcı dükkanındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken ateş alması neticesinde silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, G.D.(27), 5 yaşındaki oğlu A.D. ile birlikte Serenlikuyu Sokak'ta camcılık yapan kocasının yanına geldi. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D., tabancayı almak istedi. G.D., silahın patlamasıyla boynundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 5 yaşındaki A.D., polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın yaşandığı esnada dükkanın yakınında bulunan Burkay Yaman, "Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış. Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler" dedi.