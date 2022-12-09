5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti

09.12.2022 10:20

5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybettiSAMSUN Samsun'da 5 yaşındaki çocuk bir ortaokulun bahçesindeki katlanır demir basketbol potasının arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti

SAMSUN Samsun'da 5 yaşındaki çocuk bir ortaokulun bahçesindeki katlanır demir basketbol potasının arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Mezraa Mahallesi'ndeki Mezraa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz okulun bahçesinde oyun oynarken katlanır demir basketbol potasının arasına girdi. Burada sıkışan çocuğu bulan annesi 112'den yardım istedi. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kerem Yılmaz, Vezirköprü, basketbol, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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