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5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü, cesedi tandırda bulundu

11 saat önce

İzmir'de dövülerek öldürülen 5 yaşındaki çocuğun cesedi tandırda bulundu.

5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü, cesedi tandırda bulundu, System.String[]

İzmir'de dövülerek öldürülen 5 yaşındaki çocuğun cesedi tandırda bulundu. Talihsiz çocuğun annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülürken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, geçtiğimiz hafta Buca ilçesinde meydana geldi. İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine araştırma başlattı. Buca ilçesinde belirlenen bir adrese gidildi. Adreste, Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu tespit edildi.


Bunun üzerine polis operasyon yaptı ve anne M.D.'yi yakaladı. Küçük Eymen ise evde bulunamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., çelişkili ifadeler verdi. Daha sonra ise M.D., oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D. ilk ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü söylediği, cansız bedenini de Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği belirtildi.


Bunun üzerine M.D.'nin gösterdiği yerde arama yapan polisler, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedini buldu.


Cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E.'yi (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ediyor. - İZMİR

İzmir Emniyeti, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
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5 yaşındaki Eymen, annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü
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