Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki çocuk evde baygın halde bulduğu annesi için komşulardan yardım istedi
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5 yaşındaki çocuk evde baygın halde bulduğu annesi için komşulardan yardım istedi

1 saat önce

Ambulansa konan annesini polisin kucağında izledi.

Ambulansa konan annesini polisin kucağında izledi.

Haber-Kamera Ersan SANİSTANBUL,(DHA)

Şişli'de annesini baygın halde gören çocuk, karşı komşularının kapısını çalarak yardım istedi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılan annesinin ambulansa konmasını polisin kucağında böyle izledi.

Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokak'taki evinde 5 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki genç kadın sabah saatlerinde baygın halde bulundu. Edinilen bilgiye göre annesini baygın halde yerde gören küçük çocuk çığlık atarak evden çıktı. Karşı komşusunun kapısına vuran küçük çocuk, annesinin durumunu komşulara söyleyerek yardım istedi. Evin içerisine giren ve kadını baygın halde yerde yatar vaziyette gören bina sakinleri hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Küçük çocuk annesinin ambulansa konmasını polisin kucağında izlerken, çevredeki vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Daha sonra polis ekipleri daha sonra çocuğu komşuya emanet etti. İlaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kadının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

5 yaşındaki çocuk evde baygın halde bulduğu annesi için komşulardan yardım istedi

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:32 Kaynak: DHA
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