5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı - Son Dakika

5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı

5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun minibüsün altında kalma anı kameraya yansıdı.

5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı

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BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun minibüsün altında kalma anı kameraya yansıdı. Yolun karşısına geçerken babasının elini bırakıp minibüs altında kalan çocuk şans eseri kazayı yaralı atlattı. Kayıplara karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kaza Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü kimliği ve aracın plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Abdürrezak Dindar'a çarptı. Babasının elini bıraktığı için yaralanan küçük çocuk yerden kalkıp kaldırıma çıktı. Vicdansız minibüs şoförü ise hiç bir şey olmamış gibi kayıplara karıştı.

Küçük çocuk İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için araştırma başlattı.

Abdürrezak Dindar'ın minibüsün altında kaldığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı - Son Dakika
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