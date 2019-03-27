5 Yaşındaki Çocuk Yangında Öldü
1 saat önce
SAMSUN'da iki katlı ahşap evde çıkan yangında Elif Türk (5) yaşamını yitirdi.
SAMSUN'da iki katlı ahşap evde çıkan yangında Elif Türk (5) yaşamını yitirdi.
Olay, Vezirköprü
ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tekçarıklar Sokak'ta Adem Türk'e ait iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden komşular, itfaiyeden yardım istedi. Yangın sırasında evde bulunan Adem Türk'ün eşi, komşuların yardımıyla üç çocuğundan ikisini dışarı çıkarmayı başardı.
İhbarla gelen itfaiye ekipleri yoğun mücadele sonucu yangını söndürdü. İtfaiye
ekipleri tarafından evde yapılan incelemede Türk çiftinin kızları Elif'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberle aile gözyaşlarına boğuldu. Küçük Elif'in cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Jandarma
yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:09 Kaynak: DHA
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