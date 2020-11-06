5 yaşındaki Elvan, cimnastikteki yeteneğiyle antrenörlerin gözdesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinden 14 yıl önce Ukrayna'ya yerleşen Yaşar İlarslan'ın 5 yaşındaki kızı Elvan İlarslan, cimnastikteki yeteneğiyle dikkat çekiyor.

İnegöl'de uzun yıllar mobilyacılık yaptıktan sonra 14 yıl önce Ukrayna'ya yerleşerek Kharkov kentinde yaşamaya başlayan Yaşar İlarslan, burada evlenerek iki kız çocuğu sahibi oldu. Çocuklarından Elvan İlarslan'ın cimnastiğe yatkınlığını gören baba, kızının eğitimine bu branşta ağırlık verdi. Her gün 5 saat cimnastik çalışan ve yaptığı hareketler sosyal medyada yoğun ilgi gören Elvan, milli takım antrenörlerinin de dikkatini çekti.Kızının şimdiden Ukrayna'nın gözdelerinden olduğunu belirten baba Yaşar İlarslan, "Eşim Natalia İlarslan eski bir dans koreografi öğretmenidir. Kızımın yaptıkları sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlardan dolayı diyebilirim ki şimdiden Ukrayna'nın gözdesi oldu. Telefonlarımız susmuyor. Yaşından dolayı çok güçlü. Şimdiden Bulgaristan, Almanya, Rusya ve hatta Türkiye milli takım antrenörü dahil Elvan'la ilgili bilgilere sahipler ve onunla çalışmak istediklerini söylüyorlar. Bu bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Kızım her gün 5 saat çalışıyor. Kızım için bizimle milli takım ve olimpiyat takımlarının antrenörleri irtibat kurmaya çalışıyor. Birçoğu da kendi ülkeleri için kızımla çalışmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.