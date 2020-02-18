5 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu - Son Dakika

5 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu

6 saat önce

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu halk günü toplantısında ziyaret eden ana sınıfı öğrencisi Eymen Azat Sırkıntı (5), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

5 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu, System.String[]

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu halk günü toplantısında ziyaret eden ana sınıfı öğrencisi Eymen Azat Sırkıntı (5), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, halk günü toplantılarını sürdürdü. Belediye toplantı salonunda düzenlenen halk gününde Başkan Eroğlu, yardımcıları ile birlikte vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Başkan Eroğlu'nu ana sınıfı öğrencisi Eymen Azat, annesi Elmas Sırkıntı ile ziyaret etti. Ziyarette Eymen Azat Sırkıntı, Başkan Eroğlu'na İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Başkan Eyüp Eroğlu, "Halk Günümüzde bizleri ziyaret ederek, kendine hayran bırakan minik yavrumuza Rabbim hayırlı, başarılı uzun ömürler ihsan etsin" dedi.

Başkan Eroğlu ziyaret sonunda ise Eymen'e çeşitli hediyeler verdi.


Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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