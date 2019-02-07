Son Dakika Haberleri: 5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Kurtarıldı

5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Kurtarıldı

2 saat önce

KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz isimli kız çocuğu kurtarıldı.

5 Yaşındaki Havva 19 Saat Sonra Enkazdan Kurtarıldı, System.String[]
KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasında bahsettiği 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz isimli kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Azra enkazdan çıkarıldığı sırada bazı kurtarma görevlileri ve vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sevindirici bir haber vereyim. Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular, şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriyle tıpkı dünkü Mahmut Tayyip Aler gibi ona da kavuşacağız. Gayretimiz, temennimiz bu." demişti. Azra Havva Tekgöz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

İstanbul Valisi, İstanbul, Kartal, Güncel
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