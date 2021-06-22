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5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi - Son Dakika

5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi

22.06.2021 10:14
5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi, 5 yaşındaki Kaan'ın sivrisinek şikayeti üzerine anında harekete geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi, 5 yaşındaki Kaan'ın sivrisinek şikayeti üzerine anında harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, minik Kaan'ın talebiyle özel olarak ilgilenilmesini istedi; ekipler ilaçlama yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi, 7'den 70'e vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Bu taleplerden biri de 5 yaşındaki Kaan'dan geldi.

Başkan Seçer, Kaan'ın talebi ile özel olarak ilgilenilmesini istedi

İşten geldiği gün oğlu Kaan'ın sinekler tarafından ısırıldığını gören anne Nadiye Gürrız, sıkıntısına çözüm bulmak için Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezini aradı. Şikayet kaydını oluşturup sıkıntısını dile getiren Nadiye Gürrız'dan sonra telefonu 5 yaşındaki oğlu Kaan aldı. Kaan, çağrı merkezi personeline şikayetini, "Sinekten ben dışarı çıkamadım" sözleriyle iletti. Sivrisineklerden duyduğu şikayeti sevimli bir şekilde dile getiren Kaan'ın talebi Başkan Seçer'e iletildi. Çağrı Merkezi personeli ile Kaan'ın diyaloğunu dinleyen Seçer, ailenin talebi ile özel olarak ilgilenilmesini istedi. Seçer, ekiplerle birlikte minik Kaan'a hediye de gönderdi.

Anne Gürrız ve Kaan'ın ilaçlama talebi üzerine, ailenin yaşadığı yere giden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi ekipleri, evin etrafında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

"Oğlum da konuşmak istedi, şikayetini birebir dile getirdi"

İlaçlama talebi üzerine Çağrı Merkezi ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Nadiye Gürrız, "İşten geldiğim bir gün bebeğimin sivrisinekler tarafından ısırıldığını gördüm. O yüzden Alo 185 Teksin'i aradım, yardım istedim. Çok ilgilendiler, sonrasında hızlıca ekip gönderdiler. Hatta oğlum da konuşmak istedi, şikayetini birebir dile getirdi. Bu özellikle Vahap Bey'in de çok ilgisini çekmiş. Çok ilgilendiler sağ olsunlar" dedi.

"Geri dönüş almadığımız hiçbir zaman olmadı"

Ekiplerin kendileriyle çok ilgilendiğini belirten Nadiye Gürrız, "Geri dönüş almadığımız hiç bir zaman olmadı. Vahap Seçer oğlumun konuşmasını dinlemiş, onun da gönlünü almak istemiş. Özellikle hediye de göndermiş. Vahap başkana çok teşekkür ederiz hem hizmetler için hem de insana dokunan aktiviteleri için. Diğer çalışanlara da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer'in kendisine gönderdiği oyuncak araba ve sulu boya setini çok beğenen Kaan da "Vahap amcama çok teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi
5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi
5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi
5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi
5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi
5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi

Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 5 yaşındaki Kaan istedi, Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi - Son Dakika


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