5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika

5 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Murat Özyiğit, sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. İddiaya göre Özyiğit, ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğunu öpmeye çalıştı. Bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyi fark eden Özyiğit, çocuğu bıraktı.

MAHALLELİDEN TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü. Özyiğit'in kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CEZAEVİNDEN İFADE VERDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı soruşturma sonunda Özyiğit hakkında 'sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle, 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Murat Özyiğit'in yargılanmasına başlandı. Taraf avukatları ile kız çocuğu ve ailesinin salonda hazır bulunduğu duruşmaya, Özyiğit tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

"KIZ ERKEK BÜTÜN ÇOCUKLARI SEVERİM"

Mahkemede savunma yapan Özyiğit, "Ben olay günü sokaktan geçiyordum. Çocuklar da oyun oynuyordu. Yanlarından geçerken iddiaya konu kız çocuğuyla birlikte 10 adım yürüdük. Ben kız erkek fark etmez bütün çocukları çok severim. O yüzden kızın yanağından makas aldım. Sonra abisi 'Sapık var' diye bağırınca ne olduğunu anlamadım. Herkes bana saldırdı. İddia ettikleri gibi kimseyi öpmedim, taciz etmedim" dedi.

"BENİ ÖPTÜ, AĞABEYİM GELİNCE BIRAKTI"

Duruşmada, salon boşaltıldıktan sonra pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğu, sanığın kendisini öptüğünü ve dilini ağzına soktuğunu, bu kişinin ağabeyi gelince kendisini bıraktığını, kurtulur kurtulmaz da ağzını temizlediğini söyledi.

ÇOCUĞUN AĞZINI TEMİZLEDİĞİ GÖRÜNTÜ, DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ağabeyinin de benzer ifade verdiği duruşmada olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Savcı, görüntülerde kız çocuğunun ağzını temizlediği anlara dikkat çekip suçun, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' olduğunu belirtip, yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için mütalaa verdi. Savcının talebini kabul eden mahkeme hakimi, görevsizlik kararı vererek dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENECEK

Hakkında bu kez 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenilecek olan Murat Özyiğit'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.