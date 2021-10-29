Üye Girişi
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika

5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor

29.10.2021 16:13

Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Özyiğit, yargılandığı davada, "Ben kız olsun, erkek olsun tüm çocukları severim. O yüzden bu çocuğun da yanağından makas aldım. Tacizde bulunmadım" ifadelerine yer verdi. Kamera görüntülerinde kız çocuğunun ağzını temizlediği anlar, davanın seyrini değiştirdi. Hakim, davanın çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi.

5 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Murat Özyiğit, sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. İddiaya göre Özyiğit, ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğunu öpmeye çalıştı. Bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyi fark eden Özyiğit, çocuğu bıraktı.

MAHALLELİDEN TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü. Özyiğit'in kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Tacizde bulunmadım' dedi, hakim görüntüleri izleyince ağır cezalık oldu

CEZAEVİNDEN İFADE VERDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı soruşturma sonunda Özyiğit hakkında 'sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle, 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Murat Özyiğit'in yargılanmasına başlandı. Taraf avukatları ile kız çocuğu ve ailesinin salonda hazır bulunduğu duruşmaya, Özyiğit tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

'Tacizde bulunmadım' dedi, hakim görüntüleri izleyince ağır cezalık oldu

"KIZ ERKEK BÜTÜN ÇOCUKLARI SEVERİM"

Mahkemede savunma yapan Özyiğit, "Ben olay günü sokaktan geçiyordum. Çocuklar da oyun oynuyordu. Yanlarından geçerken iddiaya konu kız çocuğuyla birlikte 10 adım yürüdük. Ben kız erkek fark etmez bütün çocukları çok severim. O yüzden kızın yanağından makas aldım. Sonra abisi 'Sapık var' diye bağırınca ne olduğunu anlamadım. Herkes bana saldırdı. İddia ettikleri gibi kimseyi öpmedim, taciz etmedim" dedi.

'Tacizde bulunmadım' dedi, hakim görüntüleri izleyince ağır cezalık oldu

"BENİ ÖPTÜ, AĞABEYİM GELİNCE BIRAKTI"

Duruşmada, salon boşaltıldıktan sonra pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğu, sanığın kendisini öptüğünü ve dilini ağzına soktuğunu, bu kişinin ağabeyi gelince kendisini bıraktığını, kurtulur kurtulmaz da ağzını temizlediğini söyledi.

ÇOCUĞUN AĞZINI TEMİZLEDİĞİ GÖRÜNTÜ, DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ağabeyinin de benzer ifade verdiği duruşmada olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Savcı, görüntülerde kız çocuğunun ağzını temizlediği anlara dikkat çekip suçun, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' olduğunu belirtip, yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için mütalaa verdi. Savcının talebini kabul eden mahkeme hakimi, görevsizlik kararı vererek dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENECEK

Hakkında bu kez 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenilecek olan Murat Özyiğit'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor

Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor 16:09 Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü 16:02 Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış 15:49 Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet 15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland 15:40 Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi 14:32 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti 14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak 13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak

Son Dakika Haberleri
16:09 Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?
16:09 Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor
16:02 Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi
16:01 Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü
15:51 Askıdan çaldığı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet
15:40 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor
15:39 Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland
15:38 Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı
15:33 Son dakika dolar kaç TL? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer?
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?         
16:10
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Askıdan çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi Askıdan çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi         
15:51
Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı         
15:46
Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor         
15:41
Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi         
15:15
Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor         
14:20
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 16:19:31. #1.13#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement