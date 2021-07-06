5 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ; ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Bursa'da, M.Ö.'nün taciz ettiği öne sürülen 5 yaşındaki kızın babası Birol D. (56) ile olaya ilk müdahale eden yengesi Tülay Y. (32) konuştu. Tülay Y., Artık çocuklarımızdan uzak dursunlar, dokunmasınlar. Daha kaç tane çocuk ölmesi lazım. Yeğenim psikolojik olarak çökmüş durumda, yanına kimse yaklaşamıyor, herkesten çekiniyor. 'Sesini çıkarma, seni öldürürüm' demiş, yeğenim ifadesinde elimi tutu, beni öptü ve götürmeye çalıştı diyor. Bu çocuk daha 5 yaşında, bu çocuk bunları nasıl bilebilir. Siz bu çocuktan ne istiyorsunuz. Bu adam her gün o caddeden geçerken çocukların başını okşuyormuş, herkes zaten şikayetçiymiş bundan. Bunların önlemi alınsın. Çocuklarımızdan uzak dursunlar. Hepsi bizim çocuklarımız hiç fark etmiyor, çocuklar hepimizin dedi.

Kızının psikolojisinin bozulduğunu belirten Birol D., Bu hak mıdır, adalet midir Bu çocuklarımızdan ne isteniyor Lütfen, halk ve devlet olarak bu duyarlılığı paylaşalım. Kızımı öpmüş, kızım sürekli dudaklarını siliyor. 5 yaşındaki çocuktan ne istiyorsun diye konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.