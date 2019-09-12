Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki kızın kanser olan kardeşine verdiği destek takdir topladı
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5 yaşındaki kızın kanser olan kardeşine verdiği destek takdir topladı

15 dakika önce

ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.

5 yaşındaki kızın kanser olan kardeşine verdiği destek takdir topladı, System.String[]
ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. O fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum yapıldı.

Teksas eyaletinde yaşayan anne Kaitlin Burge, fotoğrafla birlikte yayınladığı yazıda, kardeşi Beckett'a 15 ay önce kanser teşhisi konulduğundan beri, 5 yaşındaki Aubrey'in kardeşiyle ilgilendiğini, kardeşine zaman ayırmak için jimnastiği bıraktığını ve ailesinden ilgi göremediğinde şikayet etmediğini yazdı.

Kardeşinin hastalığıyla tüm düzeni bozulmasına rağmen, 5 yaşındaki Aubrey'in desteğini sürdürdüğünü belirten anne, yaptığı paylaşımla hastalığın aileleri nasıl etkilediği konusuna dikkat çekti. Aubrey ve kardeşi Beckett'ın fotoğrafı tüm dünyada paylaşılmaya yorum almaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Kanser hastası Beckett'in saçlarını kesen babanın görüntüsü
-Becket ve Aubrey'in fotoğrafları


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:58 Kaynak: DHA
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