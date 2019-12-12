5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika

5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında

7 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde marketten çıkan küçük kızın, aniden yola fırlayarak yoldan geçen hafif ticari araca çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde marketten çıkan küçük kızın, aniden yola fırlayarak yoldan geçen hafif ticari araca çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde ağabeyi ile marketten çıkan 5 yaşındaki A.A, aniden koşmaya başladı. O anda yoldan geçen hafif ticari araca yandan çarpan küçük kız, kazayı ucuz atlattı. Şoke olan küçük kız, ağabeyine sarılıp yolun karşısına geçti.

Araç sürücüsü, küçük kıza yardım için hemen araçtan indi.

Kaza anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketten ağabeyi ile çıkan küçük kızın yolun karşısına geçmek için koştuğu sırada araca çarpması yer alıyor.

5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü
Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada! İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü

Son Dakika Haberleri
19:35 Balıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika
19:34 Edirne Emniyet Müdürü Kurt, kahvehanede "uyuşturucunun zararlarını" anlattı - Son Dakika
19:32 Şilili kadınların danslı protestosuna Ankara'da destek - Son Dakika
19:31 Veteriner hekimler Antalya'da toplandı - Son Dakika
19:31 15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:37:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]