5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde marketten çıkan küçük kızın, aniden yola fırlayarak yoldan geçen hafif ticari araca çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde ağabeyi ile marketten çıkan 5 yaşındaki A.A, aniden koşmaya başladı. O anda yoldan geçen hafif ticari araca yandan çarpan küçük kız, kazayı ucuz atlattı. Şoke olan küçük kız, ağabeyine sarılıp yolun karşısına geçti.

Araç sürücüsü, küçük kıza yardım için hemen araçtan indi.

Kaza anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketten ağabeyi ile çıkan küçük kızın yolun karşısına geçmek için koştuğu sırada araca çarpması yer alıyor.